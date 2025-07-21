ТАСС: офицер из Киева передала в Россию аудио для пленного отца через силовиков

Мужчина поблагодарил представителей ВС РФ за возможность пообщаться с семьей и за достойное отношение к пленным

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Лейтенант полиции из Днепровского районного отделения города Киева Екатерина Король передала аудиозапись для отца, находящегося в плену в России, через представителей российских силовых структур. Видео общения есть в распоряжении ТАСС.

Видео, отправленное родственниками через бот обратной связи "Сохрани себе жизнь" (@SaveurLive_bot), пленному передали бойцы группировки "Север".

"Папа, мы тебя очень сильно любим, мы тебя ждем, все будет хорошо. Главное, что ты живой, и все. Это самое главное. И все будет хорошо. У нас все хорошо, мы тебя очень-очень сильно любим и ждем дома", - сказала дочь пленного из 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергея Короля с позывным Корса.

Сам мужчина поблагодарил представителей ВС РФ за возможность пообщаться с семьей и за достойное отношение к пленным. Ранее он заявлял, что одна из дочерей сдала его ТЦК. "Привет, дочурки, Катя, Ира. Я очень рад был вас слышать. Я выражаю огромную благодарность и от себя, от вас тоже российским военным за то, что дали нам пообщаться, - сказал он. - [В плену] не обижают. Видите, даже нашли, возможность связаться, поговорить с семьей. Потому что наши явно скажут, что я пропал без вести".

Пленный также рассказал, что рассматривает вариант отказа от обмена, чтобы вновь не оказаться в рядах ВСУ. Король считает, что все новые российские регионы - неотъемлемая часть России. Он признает, что все местное население всегда считало себя русскими и мечтало жить в нашей стране.

"В рамках нашего гуманитарного проекта мы пошли на огромные риски и позволили связаться военнопленному с его дочерью лейтенантом вражеской полиции. Общение отца и дочери было душевным и трогательным. Однако в дальнейшем она заявила о безразличии к будущему своего отца и прекратила выходить на связь с силовиками", - рассказали ТАСС в российских силовых структурах.