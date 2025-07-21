Президент также отметил успехи Удмуртии на пути к целевому показателю в 1,5 трлн рублей ВРП

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Удмуртские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) демонстрируют высокую долю выпуска гражданской продукции и продукции двойного назначения. Это, как и отличную динамику показателей в регионе, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с главой республики Александром Бречаловым.

Руководитель региона рассказал о существенной доле оборонной промышленности в валовом региональном продукте (ВРП) и налоговых пополнениях. При этом, отметил Бречалов, предприятия ОПК не забывают про задачу увеличить долю гражданской продукции.

"22% - это уже прилично. Это хорошо", - похвалил Путин.

Кроме того, глава государства отметил успехи Удмуртии на пути к целевому показателю в 1,5 трлн рублей ВРП. "В 2018 году 592 [млрд] было? - уточнил президент, знакомясь с графиками. - А здесь уже 1 трлн 300".