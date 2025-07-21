После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Вертолет армейской авиации Ка-52М уничтожил пехоту ВСУ в лесистой местности в зоне ответственности Северной группировки ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М поразил живую силу противника, расположенную в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск "Север". Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. По докладам авианаводчика, личный состав ВСУ был уничтожен.