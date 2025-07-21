Военные двух стран отработали организацию применения вооруженных сил в ходе ведения специальных войсковых действий по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Совместные российско-узбекские тактические учения "Хамкорлик-2025" по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований (НВФ) завершились на полигоне "Термез" в Узбекистане. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Совместное военное тактическое учение Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Узбекистан завершилось проведением розыгрыша совместных практических действий по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований на полигоне "Термез" в Узбекистане. В рамках основного этапа учения воинские контингенты двух стран отработали организацию применения вооруженных сил в ходе ведения специальных войсковых действий по уничтожению НВФ", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что по легенде учений отряды НВФ перешли государственную границу и вступили в бой с подразделениями пограничной охраны. Подразделения быстрого реагирования приступили к отражению атаки превосходящих сил противника. Расчеты беспилотных летательных аппаратов, выполнив воздушную разведку государственной границы, обнаружили местоположение противника и его огневые средства. Разведданные были оперативно переданы экипажам вертолетов Ми-35 и Ми-24 для нанесения упреждающего удара противнику неуправляемыми ракетами.

В Минобороны отметили, что по легенде второго эпизода отработки практических действий условный противник занял участок местности в приграничных районах для наращивания сил и средств. Военнослужащие совместных сил заблокировали группы условного бандформирования, выявили их опорные пункты, районы скопления техники и живой силы. Операторы ударных FPV-дронов, выполнив разведку местности, уничтожили бронированную и автомобильную технику условного НВФ, обеспечив благоприятные условия для дальнейшего наступления совместных сил. Штурмовые группы, используя мобильные средства передвижения - багги, квадроциклы и кроссовые мотоциклы, провели зачистку приграничных районов от условного противника под прикрытием огня из бронетранспортеров БТР-82А и бронеавтомобилей "Тайфун".

В заключительном эпизоде военнослужащие совместных сил отработали штурм населенного пункта, уничтожение живой силы и техники условного противника. Штурмовые подразделения заблокировали НВФ под прикрытием групп огневой поддержки на бронеавтомобилях "Тайфун" и провели зачистку населенного пункта.

Об учениях "Хамкорлик-2025"

Совместные тактические учения Вооруженных сил РФ и Республики Узбекистан проходили с 15 по 21 июля 2025 года на полигоне "Термез" в Сурхандарьинской области Узбекистана. Основу российского воинского контингента составили подразделения 201-й военной базы Центрального военного округа: горные и штурмовые подразделения, мобильные группы радиоэлектронной борьбы, расчеты разведывательных беспилотных летательных аппаратов и FPV-дронов, а также экипажи авиационной группы на ударных вертолетах Ми-24.