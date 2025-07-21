Пострадавших нет, сообщил глава региона Андрей Клычков

ОРЕЛ, 21 июля. /ТАСС/. Силами противовоздушной обороны над территорией Орловской области было уничтожено шесть беспилотников, пострадавших и разрушений нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Андрей Клычков.

"Еще 6 вражеских БПЛА уничтожены над Орловской областью. Повреждений и пострадавших нет", - написал Клычков.

По информации губернатора, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Ранее Клычков сообщал, что за минувшие сутки над регионом было уничтожено 17 БПЛА.