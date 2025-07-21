Володин поручил разработать поправки о запрете закупки военной формы за рубежом

Председатель Госдумы также призвал отказаться от импортных тканей для армейской одежды

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин указал на необходимость законодательно закрепить запрет на закупку военной формы за рубежом. Он поручил разработать соответствующие поправки в законодательство первому вице-спикеру палаты парламента Александру Жукову, главе думского комитета по обороне Андрею Картаполову и председателю комитета по промышленности и торговле Владимиру Гутеневу, сообщили в пресс-службе Госдумы.

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин на Совете ГД поручил первому заместителю председателя ГД Александру Жукову, а также главам комитетов по обороне и по промышленности и торговле Андрею Картаполову и Владимиру Гутеневу разработать поправки о запрете закупки военной формы за рубежом", - сказали в пресс-службе.

Россия должна развивать свою легкую промышленность и отказаться от импортных тканей для пошива военной формы, которые можно производить в стране, заявил председатель Госдумы.

"Необходимо развивать свою легкую промышленность. Это и компетенции, и рабочие места, и технологии. На это есть запрос и есть производственные мощности. Затем надо отказаться и от импортных тканей для пошива военной формы, которые также можно производить в России. Неправильно, когда деньги уходят в экономику других стран", - сказал Володин.