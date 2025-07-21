ТАСС: украинская пропаганда намеренно лжет об отсутствии укреплений ВСУ у Волчанска

По словам собеседника агентства, это необходимо для оправдания неудач ВСУ

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Украинские пропагандистские ресурсы "разгоняют" информацию, что якобы группировка войск "Север" после освобождения Волчанска в Харьковской области совершит бросок к Купянску, и намеренно лгут об отсутствии укреплений и личного состава ВСУ на данном направлении. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Вражеские военные аналитики уверены, что бойцы "Севера" намерены зачистить Волчанск и совершить бросок на юго-восток, соединившись с подразделениями группировки войск "Запад", наступающими на Купянск. Противник традиционно плачется об отсутствии личного состава и укреплений на данном участке фронта, что не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства.

По его словам, это необходимо для оправдания неудач ВСУ на данном участке боевых действий.