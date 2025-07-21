Из них 12 аппаратов уничтожили в Ростовской области

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили с 16:00 до 22:00 мск 25 украинских БПЛА.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"21 июля 2025 года в период с 16:00 мск до 22:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 - над территорией Ростовской области, 8 - над территорией Брянской области, 2 - над территорией Калужской области, 2 - над территорией Московского региона, в том числе 1, летевший на Москву, и 1 над территорией Республики Крым", - сказали там.