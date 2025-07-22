Протяженность путей между позициями составляла около 50 км, сообщил пленный украинский военнослужащий

КУРСК, 22 июля. /ТАСС/. Командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) оскорблял своих солдат за то, что они не выучили маршруты между позициями, протяженностью 50 км в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил солдат 225-го отдельного штурмового полка (ОШП) ВСУ Евгений Попелышкин, сдавшийся в плен российским военнослужащим.

"Наша задача была - вырыть окоп, занять позиции, потом идти дальше. Нас высадили в Андреевке (село в Сумской области Украины - прим. ТАСС), долго плутали там. Командир нас начал обзывать плохими словами за то, что мы не выучили путь от точки до точки, а там около 50 км", - сказал он.

По словам Попелышкина, командование ВСУ также могло ругать солдат за то, что те не умели стрелять, имели плохую физическую подготовку.