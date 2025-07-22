ТАСС: украинский солдат хотел сбежать с позиции из-за проблем с психикой

По словам пленного военнослужащего, он, как и многие сослуживцы, не хотел воевать

КУРСК, 22 июля. /ТАСС/. Солдат 225-го отдельного штурмового полка (ОШП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Попелышкин, сдавшийся в плен российским военнослужащим, рассказал ТАСС, что собирался сбежать с позиции из-за проблем с психикой.

"Мы чуть-чуть постреляли, много не стал - побоялся. Стреляли и в ответ, я дальше отошел. Я уже сказал: "Пацаны, я убегаю, больше не могу - психика нарушена". И несколько раз такое было", - сказал пленный.

По словам Попелышкина, он, как и многие его сослуживцы, не хотел воевать. Сотрудники ТЦК мобилизовали его из тюрьмы. "Нас же высадили в Сумской области, около какой-то трехэтажки, практически без окон. Я тогда очень испугался первого выхода [на позиции]", - добавил украинский солдат.