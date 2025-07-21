Беспилотник противника не долетел до позиций российских военнослужащих

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Министерство обороны РФ рассказало о подвиге старшего сержанта Дмитрия Черненко, который обнаружил украинский квадрокоптер и сбил его из автомата.

"Старший сержант Черненко первым обнаружил беспилотный летательный аппарат квадрокоптерного типа, приближавшийся к позициям российских военнослужащий. Незамедлительно доложив по средствам связи об обнаружении летательного аппарата, Дмитрий получил задачу уточнить беспилотник противника. Дмитрий Черненко открыл прицельный огонь по вражескому дрону и точными выстрелами из штатного оружия сбил его. Не долетев до позиций российских военнослужащих, беспилотник упал, после чего сдетонировал, не причинив вреда личному составу". - говорится в сообщении.

Также в военном ведомстве рассказали о ефрейторе Илье Ефимове, который в ходе проведения специальной военной операции выполнял боевую задачу по поиску целей, корректировке огня артиллерийских и минометных расчетов, осуществлял контроль поражения объектов, живой силы и техники противника.

Ведя воздушную разведку с помощью БПЛА в сложной радиоэлектронной обстановке, он обнаружил скрытый опорный пункт ВСУ с оборудованными огневыми позициями.

"Не теряя ни минуты, Илья передал координаты вскрытых позиций целей российским артиллеристам, после удара которых вражеские позиции были уничтожены", - добавили в военном ведомстве.