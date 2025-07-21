Пленный из ВСУ рассказал, как несколько раз сбегал из воинских частей

По его словам, солдаты пытались сбегать небольшими группами по пять человек, их было около 20

КУРСК, 22 июля. /ТАСС/. Солдат 225-го отдельного штурмового полка (ОШП) ВСУ Евгений Попелышкин, сдавшийся в плен российским военнослужащим, рассказал ТАСС, что несколько раз сбегал из воинских частей.

"Меня сначала отправили в 93-ю (отдельная механизированная бригада ВСУ - прим. ТАСС), где посадили в больницу, должны были сделать карточку, обещали подъемные в 50 тыс. гривен. <…> Неделю там побыл и убежал, поехал в Славянск, а потом в Киеве меня и поймали", - рассказал военнопленный.

После этого мужчина попал в 225-й ОШП, откуда снова попытался сбежать. "Потом меня патруль поймал, сказали, что я в розыске. <…> Спрашивали, зачем я сбежал, говорили, что в Курск воевать отправят, где меня убьют", - добавил пленный.

По его словам, из части солдаты пытались сбежать небольшими группами по пять человек, их было около 20. Но всех ловили и возвращали обратно.