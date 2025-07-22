МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Бойцы Восточной группировки войск ВС РФ за прошедшие сутки уничтожили 21 пункт управления БПЛА ВСУ. Об этом рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

"Группировка войск "Восток" продолжает выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. В течение суток противник потерял 2 боевые бронированные машины, 8 автомобилей, 2 пункта боепитания и 21 пункт управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожены 2 буксируемые гаубицы противника", - сказал Гордеев.