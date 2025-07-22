Расчет самоходной гаубицы "Мста-С" выполнил точный огневой удар с закрытой позиции с расстояния около 20 км

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Артиллеристы Центральной группировки ВС РФ в ходе выполнения боевых задач уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ при помощи самоходной гаубицы "Мста-С" на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На Красноармейском направлении расчет самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил расчет FPV-дронов противника, размещавшийся в здании на окраине населенного пункта. Цель была обнаружена операторами разведывательных БПЛА группировки, круглосуточно ведущих мониторинг линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что артиллеристы выполнили точный огневой удар с закрытой позиции с расстояния около 20 км. Постоянная корректировка огня операторами беспилотников позволила поразить цель минимальным количеством снарядов. В результате прямого попадания здание с находившимся внутри расчетом дронов и оборудованием было полностью уничтожено.

"В моем распоряжении восьмиорудийная батарея. Одновременно ведем огонь двумя, тремя орудиями. Батарея работает практически с начала СВО. Все расчеты слажены, дружны понимают друг друга с полуслова. Очень зависит от наводчика, от его единообразия наводки, чтобы и снаряды, так скажем, не летали по всему полю. От номеров расчета зависит скорость работы. За последнее время поражали танк. Данную цель поражали высокоточным боеприпасом", - рассказал командир батареи Денис Журавлев.