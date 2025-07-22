Координаты точек выгрузки противника были переданы на пункт управления, после чего расчеты барражирующих боеприпасов подняли их в воздух и довели до целей

МОСКВА,22 июля. /ТАСС/. Мотострелки Северной группировки войск в ходе воздушной разведки обнаружили технику ВСУ и уничтожили ее, сорвав ротацию подразделений противника. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) в составе группировки войск "Север" с использованием барражирующих боеприпасов "Ланцет" уничтожили боевую технику и сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Там рассказали, что операторы дронов-разведчиков группировки войск "Север" на одном из участков в зоне проведения СВО вели дежурство в воздухе и выявили передвижение украинской бронетехники и транспорта к переднему краю для проведения ротации подразделений. Координаты точек выгрузки противника были оперативно переданы на пункт управления, после чего расчеты барражирующих боеприпасов "Ланцет" подняли их в воздух и довели до целей. Операторы БПЛА подтвердили поражение всех целей.

Оператор беспилотников с позывным Артист оценил боевые качества "Ланцетов". "Этот ударный БПЛА отличается своей универсальностью, потому что благодаря искусственному интеллекту удается гораздо эффективнее поражать цели", - сказал он.

В ведомстве подчеркнули, что в целях создания буферной зоны военнослужащими группировки войск "Север" в Сумской области регулярно применяются ударные беспилотные летательные аппараты и барражирующие боеприпасы "Ланцет" для нанесения ударов по военной технике, живой силе и укрепленным оборонительным сооружениям противника.