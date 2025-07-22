С этой позиции ВСУ обстреливали населенные пункты на левом берегу Днепра, добавил военнослужащий

ГЕНИЧЕСК, 22 июля. /ТАСС/. Расчет БПЛА "Туман" российской группировки войск "Днепр" с помощью FPV-дронов уничтожил гаубицу Д-20 Вооруженных сил Украины на правобережье Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС командир расчета с позывным Ясен.

Замаскированное 152-мм орудие противника было обнаружено при помощи воздушной разведки.

"В ходе воздушной разведки была обнаружена стволка Д-20. Информацию передали в пункт управления БПЛА. Было принято решение отправить туда четыре "птицы" и атаковать пушку. Орудие было успешно уничтожено FPV-дронами "Буратино". Слава российскому воину. Победа будет за нами", - сказал Ясен.

Командир добавил, что с данной огневой точки противник обстреливал населенные пункты на левом берегу реки Днепр в Херсонской области.