Связисты 25-й армии оперативно починили линию связи после удара БПЛА ВСУ

Военнослужащие заменили кабель при помощи специального оборудования

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Военные связисты 25-й общевойсковой армии Западной группировки войск ВС РФ смогли оперативно починить линию оптоволокна, обеспечивающую бесперебойную связь для подразделений, находящихся на удалении друг от друга после удара дрона. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Ну, мы заметили, что перестали поступать данные. Связано это с обрывом волоса, линии оптического волокна. Нашли ее и приступили к ремонту. Отремонтировали, поставили в работу оборудование. Как бы по волосу идет передача объемных данных. Постоянный, регулярный обрыв нужно устранять очень быстро и оперативно. От волоса очень многое зависит. Это постоянная и стабильная передача данных. Обрыв обнаруживается с помощью приборов, рефлектометров, специально предназначенных для этого, для обнаружения обрыва, для ремонта обрыва", - рассказал начальник станции командно-штабной машины с позывным Апостол в видео, предоставленном военным ведомством..

Отмечается, что в результате атаки FPV-дрона противника была повреждена оптоволоконная линия передачи. Военнослужащие-связисты заменили кабель при помощи специального оборудования.

Также в военном ведомстве добавили, что за время проведения специальной военной операции подразделения связи проложили сотни километров оптоволоконных линий. Это значительно повысило оперативность передачи данных, скорость принятия решений и эффективность выполнения боевых задач.

"В зоне проведения специальной военной операции военнослужащие отдельного батальона связи 25-й армии группировки войск "Запад" обеспечивают командование группировки, воинских частей и подразделений всеми видами связи, тем самым поддерживая непрерывность и оперативность управления войсками на высоком уровне. Необходимость бесперебойного обмена информацией создает ежедневные задачи для военнослужащих войск связи. Задачей военных связистов является в кратчайшие сроки организовать каналы связи для управления перемещающейся сухопутной группировки войск", - говорится в сообщении.