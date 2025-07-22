После выполнения боевой задачи расчет быстро поменял позицию, чтобы оставаться незамеченным

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня "Град" гвардейской бригады морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт ВСУ на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Наш расчет БПЛА, совершая плановый полет, выявил на правом берегу Днепра опорный пункт с личным составом до пяти человек и пункт временной дислокации ВСУ, находившиеся в заброшенных домах. Получив координаты, расчет РСЗО "Град" артиллеристов - морпехов гвардейской бригады морской пехоты Северного флота оперативно выдвинулся на заранее подготовленную позицию и точным залпом уничтожил выявленную воздушной разведкой цель. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, подтвердили уничтожение цели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после выполнения боевой задачи расчет быстро поменял позицию, чтобы оставаться незамеченным.

Также в военном ведомстве добавили, что расчеты реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" гвардейской бригады морской пехоты Северного флота выполняют боевые задачи в Херсонской области по уничтожению противника на правом берегу Днепра. Артиллеристы-морпехи продолжают непрерывно наносить удары по живой силе, пунктам временной дислокации и пунктам управления БПЛА ВСУ.