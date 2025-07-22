Бойцы ВС РФ ликвидировали личный состав, а также разрушили инженерные сооружения украинских солдат

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Артиллеристы Восточной группировки ВС РФ на южнодонецком направлении, уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Артиллерийские расчеты группировки войск "Восток" уничтожили пункты управления вражеских БПЛА на Южно-Донецком направлении. В ходе ведения воздушной разведки оператор беспилотника выявил точки запуска и пункты управления вражескими БПЛА. По полученным координатам расчеты артиллерии нанесли точные удары, уничтожив личный состав, ретрансляторы, а также разрушили инженерные сооружения украинских боевиков", - говорится в сообщении.