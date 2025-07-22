После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Экипаж вертолета Ми-28нм армейской авиации поразил пехоту и бронированную технику ВСУ в зоне ответственности Восточной группировки войск ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм нанес удар по личному составу и бронированной технике ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток". Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки, а затем вернулся на площадку вылета. По докладам авианаводчика, личный состав ВСУ был уничтожен.