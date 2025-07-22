Противник создал сложную систему обороны, включавшую блиндажи, огневые точки и доты, тщательно замаскированные в лесополосе, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Штурмовики алейского гвардейского мотострелкового соединения Центральной группировки войск выбили украинские войска из укрепрайона на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Воины - гвардейцы алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" провели операцию по зачистке хорошо укрепленного района формирований ВСУ на подступах к Красноармейску. Противник создал сложную систему обороны, включавшую блиндажи, огневые точки и доты, тщательно замаскированные в лесополосе. Действуя под прикрытием артиллерии и собственных дронов, штурмовики приблизились к вражеским позициям. После чего приступили к методичной зачистке укреплений от личного состава противника, не желавших сдаться в плен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при помощи специальных боеприпасов штурмовики эффективно уничтожали укрепления. Операция проходила под постоянным огнем и атаками FPV-дронов, которые противник применял в больших количествах. Несмотря на ожесточенное сопротивление, российские военнослужащие вытеснили противника с занимаемых позиций и овладели укрепрайоном. Каждый очищенный участок приближает российские войска к Красноармейску, создавая условия для дальнейшего наступления на данном направлении.

"Крайняя боездача была работа в лесополосе. Встретились с противником. Он занимал оборону в опорном пункте. Опорный пункт представлял из себя несколько блиндажей. Все перекрыто. Противник на непосредственный контакт не шел. Оборонялся непосредственно с их блиндажей. Приходилось выкуривать его. И тем самым продвигаться дальше. Дальше встречались с одиноко стоящими блиндажами. Уже не было такой сети блиндажей", - рассказал командир мотострелковой роты Даниил Кызлаков.