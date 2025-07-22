Российские бойцы продвигаются в лесистой местности, расширив зону контроля, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 22 июля. /ТАСС/. Военнослужащие РФ за последние несколько суток продвинулись у Старицы Харьковской области и выбили подразделения Вооруженных сил Украины из ряда позиций у населенного пункта. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"За последние несколько суток в ходе активных боевых действий нашим войскам удалось выбить украинских боевиков с занимаемых позиций юго-западнее населенного пункта Старица. Также в данном районе есть небольшое продвижение ВС РФ в лесистой местности, в результате чего расширена зона контроля в километровой зоне", - сказал он.