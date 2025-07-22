Среди вооружений были штурмовые винтовки, гранатометы, минометы и другие, рассказал командир третьей штурмовой роты группировки войск "Центр"

ДОНЕЦК, 22 июля. /ТАСС/. Российские войска в боях за населенный пункт Попов Яр в ДНР захватили десятки единиц вооружения и боеприпасов производства стран НАТО, рассказал ТАСС командир третьей штурмовой роты группировки войск "Центр" Сергей Колесников.

"Штурмовые винтовки натовские были, гранатометы, много гранат натовских, минометы захвачены были 82-е, 120-е, мин их (производства НАТО - прим. ТАСС) много, они не успели использовать, БК (боекомплект - прим. ТАСС) на гаубицы 155-е тоже не успели использовать, и гранатометы. Там десятки единиц или даже больше", - сказал военнослужащий.

Он подчеркнул, что вооружения в населенном пункте у противника было много, большая его часть стала трофеями российских войск.

17 июля в Минобороны России сообщили об освобождении населенного пункта Попов Яр в ДНР.