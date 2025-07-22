Большая часть украинских военнослужащих была из числа мобилизованных, но прошедших боевую подготовку, добавил боец

ДОНЕЦК, 22 июля. /ТАСС/. Группа украинских военнослужащих сдалась в плен в селе Попов Яр в ДНР, рассказал ТАСС командир третьей штурмовой роты группировки войск "Центр" Сергей Колесников.

"В плен предлагаем сдаваться - сдаются. Была группа (военных ВСУ, сдавшихся в Поповом Яре - прим. ТАСС), передали [пленных] в тыловые зоны", - сказал Колесников.

Он добавил, что большая часть военнослужащих ВСУ в Поповом Яре была из числа мобилизованных, но прошедших боевую подготовку.

17 июля в Минобороны России сообщили об освобождении населенного пункта Попов Яр в ДНР.