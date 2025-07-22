Для ударов ВСУ задействовали хорошо обученные и боеспособные подразделения, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 22 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки пять раз попытались атаковать у Купянска Харьковской области, для контратак Киев задействовал хорошо обученные и боеспособные подразделения. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, ВСУ продолжают вести активную оборону и контратаковать позиции армии РФ у Купянска.

"За истекшие сутки украинские боевики малыми маневренными группами при поддержке артиллерии и БПЛА пять раз осуществляли попытки возвращения утраченных рубежей и позиций в районах населенных пунктов Голубовка и Петропавловка. Следует отметить, что по характеру действий противника и другим факторам можно предположить, что в данный район переброшены хорошо обученные боеспособные подразделения, которые имеют боевой опыт в зоне проведения СВО", - сказал он.