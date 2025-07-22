Наиболее серьезным атакам подверглись Воронеж и Белгород, сообщил посол по особым поручениям МИД России

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины в минувшую неделю в среднем более 400 раз в сутки наносили удары по субъектам РФ, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"Среднее число ударов ВФУ (вооруженные формирования Украины - прим. ТАСС) по гражданским объектам на российской территории перевалило за 400 случаев в сутки. Наиболее серьезным дроновым атакам подверглись на минувшей неделе Воронеж и Белгород. Из реактивной дальнобойной артиллерии были нанесены удары по Донецку и Горловке", - сказал он.

Мирошник отметил, что украинские войска наносили преднамеренные удары по жилым зданиям, медицинским и образовательным организациям, социальным учреждениям, объектам энерго-, водо- и газоснабжения.

Представитель МИД России добавил, что в минувшую неделю дроны ВСУ осуществляли массированные налеты вглубь РФ. "Инциденты, связанные с БПЛА, фиксировались в Воронежской, Московской, Калужской, Нижегородской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Смоленской, Тульской, Ростовской областях", - перечислил он.

Ранее Мирошник сообщал ТАСС, что 120 мирных жителей ряда субъектов РФ за минувшую неделю пострадали от ударов со стороны ВСУ, еще семь человек погибли.