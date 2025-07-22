Из них девять аппаратов уничтожили в Брянской области

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 35 украинских БПЛА, из них три - над Московским регионом.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 9 - над территорией Брянской области, 7 - над территорией Ростовской области, 6 - над территорией Калужской области, 3 - над территорией Самарской области, 3 - над территорией Московского региона, 3 - над территорией Тульской области, 2 - над территорией Белгородской области, 1 - над территорией Курской области и 1 - над акваторией Черного моря", - сообщили там.