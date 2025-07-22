Военнослужащих перебросили недавно для усиления обороны на этом участке фронта, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский

ДОНЕЦК, 22 июля. /ТАСС/. Ударами ФАБ в селе Великомихайловка Днепропетровской области уничтожено подразделение ВСУ, которое проходило боевую подготовку в Великобритании, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"В Великомихайловке ФАБами уничтожено целое подразделение. Большая часть его военнослужащих прошла подготовку на полигонах Британии", - сообщил Кимаковский.

Он добавил, что военнослужащих перебросили недавно для усиления обороны на этом участке фронта.

По данным советника, в числе погибших солдаты, получившие богатый боевой опыт, они участвовали в боях на других направлениях фронта, включая Курскую область.