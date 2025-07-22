Военный эксперт добавил, что в районе Торского у армии РФ "есть небольшое продвижение"

ЛУГАНСК, 22 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие выстроили новые фортификации и наблюдательные посты у Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике, при этом Вооруженные силы Украины активно минируют местность в этом районе. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Наши войска провели ряд работ по укреплению позиций южнее населенного пункта Червоная Диброва: выстроены новые фортификации и наблюдательные посты, также прорыты дополнительные траншеи на основных направлениях ударов вооруженных формирований Украины, которые оборудованы долговременными огневыми точками", - сказал он.

Военный эксперт добавил: в районе Торского соседней Донецкой Народной Республики у армии РФ "есть небольшое продвижение", также российские бойцы заняли новые рубежи и позиции у данного населенного пункта. При этом, как отметил Марочко, украинские войска активно минируют местность на данном участке фронта.