Уничтожение пункта временной дислокации и автомобильной техники мобильной огневой группы 104-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ произошло в районе населенного пункта Орловка

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения пункта временной дислокации и автомобильной техники мобильной огневой группы 104-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

"Скопление украинских националистов было выявлено оператором российского разведывательного дрона в районе населенного пункта Орловка Сумской области. В кратчайшее время все выявленные цели были уничтожены ударами российских БПЛА "Гарпия", - уточнили в российском военном ведомстве.