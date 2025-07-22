Воздушными таранами были сбиты многофункциональные "Фурии", "Гор", "Лелеки" и "Мары", разведывательно-ударная "Домаха", дроны-камикадзе Darts

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ "Рубикон" уничтожили украинские беспилотники Jupiter-H1, а также датские Astero и польские FlyEye.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Воздушными таранами боевых групп по ПВО центра "Рубикон" были сбиты многофункциональные "Фурии", разведывательные Astero (датского производства) и FlyEye (производства Польши), "Гор", "Лелеки" и "Мары", разведывательно-ударная "Домаха", дроны-камикадзе Darts, разведчики-корректировщики высокоточного вооружения Shark и "Валькирии", а также дроны-бомбардировщики Jupiter-H1", - информировали в ведомстве.