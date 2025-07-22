ВС РФ поразили пункты дислокации украинских формирований и наемников

Удары нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией российский войск, уточнили в Минобороны

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Российские войска поразили пункты временной дислокации украинских формирований и наемников в 143-х районах. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"Нанесено поражение складам хранения и цехам сборки беспилотных летательных аппаратов, месту подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников в 143-х районах", - говорится в сообщении.

Удары нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией российский войск, уточнили в Минобороны.