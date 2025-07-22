Пикап двигался в районе одного из населенных пунктов в сторону своих передовых позиций

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Расчеты оптоволоконных FPV-дронов группировки войск "Запад" уничтожили украинский пикап в Харьковской области.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО в Харьковской области с помощью БПЛА был выявлен пикап ВСУ, двигающийся в районе одного из населенных пунктов в сторону своих передовых позиций. <...> Обнаруженная цель была оперативно уничтожена оператором FPV-дрона с оптоволоконным управлением", - информировали в оборонном ведомстве.