Российский войска продолжают развивать успех на красноармейском направлении, уточнил военный эксперт

ЛУГАНСК, 22 июля. /ТАСС/. Российские бойцы, взяв Новоторецкое, формируют широкий охват Красноармейска в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Наши войска продолжают развивать успех на красноармейском направлении. После освобождения населенного пункта Маяк мы пошли в южном направлении и уже освободили населенный пункт Новоторецкое. Все это, по моему мнению, звенья одной цепи. <...> Идет широкий охват Красноармейска, причем довольно-таки серьезными, успешными темпами, как с западной части данного населенного пункта, так и с восточной. Вот как раз Новоторецкое является восточной частью окружения Красноармейска", - сказал он.

Об освобождении населенного пункта Новоторецкое в Минобороны РФ сообщили 22 июля.