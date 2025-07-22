В документе указано, что фактическая отправка призывников для прохождения службы будет осуществляться дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов внесли в палату парламента законопроект, который предусматривает возможность призывать на срочную службу в течение календарного года. Документ размещен в думской электронной базе.

В настоящий момент призыв осуществляется два раза в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря на основании президентских указов. Законопроектом предлагается установить срок призыва с 1 января по 31 декабря, также на основании указа президента.

При этом в документе указано, что фактическая отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Нововведения предусматривают, что в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии, а непосредственная отправка граждан к местам прохождения службы будет осуществляться в установленные сроки. Как отмечается в пояснительной записке, нововведения позволят "равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу".

Законопроект также предусматривает особые сроки отправки на военную службу для отдельных категорий граждан. Так, жители сельской местности, занятые в полевых работах, будут отправляться для прохождения службы с 15 октября по 31 декабря, педагогические работники образовательных организаций - с 1 мая по 15 июля, а жители отдельных районов Крайнего Севера - 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.

В случае принятия законопроекта и последующего подписания документа президентом РФ новые нормы начнут действовать с 1 января 2026 года.