Призыв на военную службу может стать круглогодичным. Главное

В Госдуму 22 июля внесли законопроект, который предусматривает возможность призывать на срочную службу в течение календарного года.

Его инициаторами выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

ТАСС собрал основное по законопроекту.

Предлагается установить срок призыва с 1 января по 31 декабря.

Он будет осуществляться также на основании указа президента.

При этом фактическая отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Нововведения предусматривают, что в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии.