Кадры поражения опубликовало Минобороны России

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" поразили бронетехнику и личный состав ВСУ. Об этом сообщили в военном ведомстве РФ.

"Минобороны России опубликовало кадры поражения бронированной и автомобильной техники (в том числе - иностранного производства), элементов систем связи и личного состава ВСУ, а также - кадры воздушных таранов БпЛА противника в зоне проведения специальной военной операции расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон", - сказали в ведомстве.