Руслан Дъячишин подчеркнул, что к личному составу в бывшем нацбате относятся, как к "пушечному мясу"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Украинский военнопленный из 24 ОШБ "Айдар" (признан террористическим, запрещен в РФ) Руслан Дъячишин рассказал, что командование украинского батальона угрожало своим подчиненным смертью за оставление позиций. Видео общения с пленным есть в распоряжении ТАСС.

"Когда я сказал, что я ранен, лежал там почти две недели и говорил, что меня нужно эвакуировать, они сказали, что [надо] сидеть, ждать, позиции не покидать. Тогда мы сказали: "Сами будем выходить, дайте нам "птицу", пусть нам покажет, куда идти". Они сказали: "Вы никуда не уйдете, вы позицию не оставите, вы живыми отсюда не выйдете, мы вас убьем", - рассказал пленный.

Дъячишин подчеркнул, что к личному составу в бывшем нацбате относятся, как к "пушечному мясу". В "Айдар" он попал по мобилизации, до прибытия в расположение штурмового батальона он даже не знал, в какое подразделение ВСУ его распределили.

"В конечном итоге уроженец западной Украины сдался в районе Бессаловки Сумской области в плен "Северянам", которые не только сохранили ему жизнь, но и обеспечили питьевой водой, продуктами питания и медицинской помощью", - сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Пленный добавил, что очень скучает по своей семье и просит их записать видеообращение через чат-бот в Telegram "Сохрани себе жизнь".