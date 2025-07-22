В российских силовых структурах также рассказали о пленении украинского военнопленного из 24 ОШБ "Айдар" Руслана Дъячишина

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Украинский военнопленный из 24 ОШБ "Айдар" (признан террористическим, запрещен в РФ) Руслан Дъячишин рассказал, что российские военные выводили военнопленных под обстрелами со стороны дронов ВСУ. Видео общения с пленным есть в распоряжении ТАСС.

"Они меня связали скотчем и потом увели на свои позиции. <...> Чужие люди мне давали попить воды, давали по дороге даже покурить. И таким образом мне помогли, чтобы меня свои не завалили, потому что начали минометы стрелять, "птицы" летать", - рассказал пленный.

В российских силовых структурах рассказали о пленении Дъячишина. "В конечном итоге уроженец западной Украины сдался в районе Бессаловки Сумской области в плен в плен "Северянам", которые не только сохранили ему жизнь, но и обеспечили питьевой водой, продуктами питания и медицинской помощью", - рассказали там.

По словам Дъячишина, российские военные спасли ему жизнь. "Они, можно сказать, реально мне помогли дойти до их позиций, спасли меня. <...> Я сдался в плен, поэтому я жив. Иначе я бы уже жив не был", - сказал он.

Пленный добавил, что очень скучает по своей семье и просит их записать видеообращение через чат-бот Telegram @SaveurLive_bot.