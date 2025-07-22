ТАСС: участвовавший в блокаде Крыма батальон несет потери на сумском фронте

В российских силовых структурах отметили, что среди фамилий погибших и пропавших без вести боевиков все чаще встречаются не крымско-татарские

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Признанный в РФ террористическим батальон имени Номана Челебиджихана несет тяжелые потери в боях на территории Сумской области. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"48-й отдельный штурмовой батальон (батальон им. Номана Челебиджихана, признан террористической организацией, запрещен в РФ - прим. ТАСС) - вооруженное формирование, принимавшее участие в блокаде Крыма. В январе этого года в батальоне сняли прежнего командира - Ленура Ислямова, крымско-татарского боевика - и назначили человека со стороны, а само подразделение перебросили на покровское направление. Однако с недавнего времени все чаще некрологи и объявления о поиске пропавших без вести появляются из Сумской области, что говорит, как минимум, о частичной переброске этого подразделения на данный участок фронта", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что среди фамилий погибших и пропавших без вести боевиков все чаще встречаются не крымско-татарские, что говорит о начале комплектования подразделения за счет мобилизованных.