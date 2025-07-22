В российских силовых структурах отметили, что боевики будут принимать участие в качестве политического формирования

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Боевики "Азова" (признан террористическим, запрещен в РФ), планируют участвовать в ближайших парламентских выборах на Украине как политическое формирование. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

По данным украинских СМИ, действующие и демобилизованные боевики "Азова" вышли на акцию протеста "в защиту борьбы с коррупцией" и в поддержку Национального антикоррупционного бюро.

"Действия националистов говорят о том, что они планируют на ближайших парламентских выборах действовать как политическое формирование", - сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщали ТАСС, что украинского боксера Александра Усика готовят как политическую фигуру, поэтому киевские власти организовали принудительный просмотр его поединка в рядах ВСУ. Его можно назвать одним из главных конкурентов мэра Киева Виталия Кличко, отмечали там.

Силовики уточняли, что в реальности западные кураторы видят в Усике "одного из активистов, который должен войти в большой союз бывших боевиков запрещенного "Азова" и экс-главкома ВСУ и действующего посла в Великобритании Валерия Залужного".