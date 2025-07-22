Роберт Бровди заявил, что "не доходя до базы НАТО 10 км 4 расчета украинских пилотов за 15 минут превратили бы это место в Перл-Харбор"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Командующий беспилотными силами ВСУ Роберт Бровди, более известный под позывным Мадьяр, на выставке Landeuro 2025 в Висбадене начал угрожать странам НАТО, что четыре расчета дронщиков превратят базу альянса в "Перл Харбор". Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах РФ.

Бровди заявил, что "не доходя до базы НАТО 10 км 4 расчета украинских пилотов за 15 минут превратили бы это место в Перл-Харбор".

"Командующий беспилотными силами Бровди ("Мадьяр") на выставке вооружений Landeuro 2025 в Висбадене начал угрожать странам альянса. Отметим, что за пафосными словами "Мадьяра" кроится и определенный посыл западным странам: уже на протяжении нескольких лет украинские националисты угрожают европейским странам, что в случае капитуляции Киева они отправятся в страны ЕС "искать виноватых", - отметил собеседник.