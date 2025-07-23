По словам Евгения Попелышкина, украинское командование также обещало ему "подъемные" по контракту в размере 50 тыс. гривен

КУРСК, 23 июля. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины обещало своим солдатам "девочек, баню", если они успешно выполнят боевые задачи в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил солдат 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Евгений Попелышкин, сдавшийся в плен российским военнослужащим.

"Нам говорили, что идете туда [на позиции], возвращаетесь оттуда успешно, и мол будет совершенно другое отношение, девочки, баня. <…> По итогу мы этого не увидели - показуха", - сказал он.

По словам пленного, украинское командование также обещало ему "подъемные" по контракту в размере 50 тыс. гривен.

Ранее Минобороны Украины мотивировало молодых парней идти на фронт чизбургерами, утверждая, что за выплату 1 млн гривен "подъемных" по контракту для лиц от 18 до 24 лет можно купить 15 тыс. чизбургеров. Кроме того, украинцев стимулировали идти служить премиум-подпиской на Netflix.