Спецназ ЦВО в ходе учений под Самарой совершил прыжки с высоты более 2 км

Десантирование осуществлялось с борта вертолета Ми-8 с оружием и полным снаряжением, а раскрытие парашюта происходило с задержкой не менее 15 секунд, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Контрактники соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) провели учения на одном из полигонов в Самарской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие соединения специального назначения ЦВО, заключившие первые и новые контракты с Министерством обороны Российской Федерации, отработали диверсионные действия в тылу условного противника на комплексных занятиях по тактической и специальной подготовке с элементами воздушного десантирования на одном из полигонов в Самарской области. В ходе практических действий бойцы совершили прыжки с высоты более 2 000 метров с использованием современных парашютных систем, в том числе типа "Арбалет-2", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны добавили, что десантирование осуществлялось с борта вертолета Ми-8 с оружием и полным снаряжением, а раскрытие парашюта происходило с задержкой не менее 15 секунд.

В ведомстве также поделились подробностями о проведении огневой подготовки. "На этапе огневой подготовки спецназовцы провели стрельбы из штатного стрелкового оружия - автоматов Калашникова АК-12 и пулеметов ПКМ. Стрельба велась по различным типам целей, включая движущиеся и внезапно появляющиеся мишени", - сказали там.

Занятия проводились под руководством инструкторов с боевым опытом, полученным в ходе СВО. В учениях приняло участие более 100 военнослужащих, а также было задействовано более 10 единиц военной и специальной техники.