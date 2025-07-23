Беспилотники-разведчики оснастят детекторами "Малик-5" для защиты от дронов ВСУ

Новинка оснащена искусственным интеллектом, сообщили в конструкторском бюро "Талламхо"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российские разведывательные беспилотники получат опцию уклонения от атак украинских FPV-дронов в автоматическом режиме благодаря применению оптического дрон-детектора с искусственным интеллектом "Малик-5". Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро "Талламхо".

"Мы работаем над интеграцией оптического дрон-детектора с искусственным интеллектом "Малик-5" в систему управления полетами российских разведывательных беспилотников с целью защиты от украинских дронов-камикадзе. При обнаружении приближения дрона крыло будет совершать маневр ухода от атаки в автоматическом режиме без участия оператора. Таким образом, изделие, уже используемое для защиты боевых позиций и техники в зоне СВО, встает на защиту авиации и в очередной раз оправдывает свое название "Малик" - ангел-хранитель", - заявили в организации.

В "Талламхо" подчеркнули, что изделие дорабатывается по запросу операторов БПЛА, выполняющих задачи в зоне СВО. "Дорогостоящие БПЛА, осуществляющую разведку в зоне СВО, атакуются противником различными способами. Как правило, атака совершается при помощи FPV-дронов. Скорость FPV противника на подлете может достигать 40-50 метров в секунду. В то же время процесс передачи информации между "крылом" и пультом управления происходит с задержкой. Поэтому зачастую операторы в ручном режиме не успевают реагировать", - отметили в КБ.

В организации уточнили, что автономная система обнаружения "Малик-5" в случае выявления дрона-камикадзе передает команду на полетный контроллер БПЛА, позволяя аппарату моментально уклониться от атаки в автоматическом режиме.