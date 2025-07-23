Как сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев, пострадавших нет

ТУЛА, 23 июля. /ТАСС/. Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией Тульской области еще 12 беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Дмитрий Миляев.

"Этой ночью подразделениями ПВО Минобороны России отражена очередная воздушная атака. В ходе боевой работы было уничтожено еще 12 беспилотников. Пострадавших нет", - написал он.

Губернатор отметил, что данные о возможных повреждениях из-за падения обломков дронов уточняются.

Ранее Миляев информировал, что над территорией региона ликвидирован один беспилотник. Пострадавших и повреждений не зафиксировано.