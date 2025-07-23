Владимир Кальновский добавил, что украинское командование запугивало своих подчиненных российским пленом, якобы там их будут пытать, мучать

КУРСК, 23 июля. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляло своих солдат на позиции, где их ждала верная гибель, чтобы после этого туда пришли "нормальные" войска. Об этом ТАСС сообщил офицер стрелкового батальона 143-й отдельной механизированной бригады Владимир Кальновский, сдавшийся в плен российским военнослужащим.

"Командование то отдавало приказы занимать позиции, то быстро уходить. Говорили нам, что будет подкрепление, а потом переставали выходить на связь. <…> Они так хотели, чтобы мы держали собой позиции, а потом уже подошли бы нормальные войска", - сказал Кальновский.

При этом украинское командование запугивало своих подчиненных российским пленом, якобы там их будут пытать, мучать. Потому не разрешали сдаваться ни при каких условиях. По словам офицера ВСУ, запугивания командования никак не подтвердились - российскими военнослужащими созданы все условия для достойного содержания пленных.

Кальновский сдался в плен в районе села Малый Бурлук Харьковской области.