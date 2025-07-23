К маневрам привлекли более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тыс. военнослужащих

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Военно-морской флот (ВМФ) России приступил к проведению оперативных учений "Июльский шторм" с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В период с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом [РФ] адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей проводится оперативное учение Военно-морского флота "Июльский шторм" с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии", - информировали в ведомстве.

По его данным, к учениям привлекаются более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тыс. военнослужащих.

В Минобороны РФ уточнили, что во время учений планируется проверить готовность группировок сил флотов и флотилии к решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия большой дальности, беспилотных систем, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники.

В ведомстве отметили, что в море экипажи кораблей отработают развертывание в районы боевого предназначения, ведение противолодочных действий, оборону районов базирования и районов морской экономической деятельности. Будут выполнены задачи по отражению атак средств воздушного нападения, безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов условного противника. Кроме того, экипажи кораблей отработают действия по обеспечению безопасности судоходства, нанесению одиночных и совместных ударов по объектам и корабельным группировкам неприятеля, в том числе с применением высокоточного оружия большой дальности.