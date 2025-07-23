Противник потерял более 195 солдат, рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Бойцы группировки войск "Восток" за сутки уничтожили семь автомобилей и три бронемашины противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

"В течение суток противник потерял более 195 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей. В результате контрбатарейной борьбы уничтожено орудие полевой артиллерии противника", - сказал Гордеев.

По его данным, российские войска нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Великомихайловки, Темировки, Зеленого Гая и Малиевки.