Также противник потерял 26 дронов самолетного типа и 8 складов боеприпасов

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки войск за сутки уничтожили 55 пунктов управления беспилотной авиацией, 26 дронов самолетного типа и 8 складов боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.

"Подразделениями противовоздушной обороны уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Также уничтожено 55 пунктов управления беспилотной авиацией, три станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов боеприпасов", - сказал Шаров.

По его данным, за сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, включая бронемашину MaxxPro производства США, 16 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии.